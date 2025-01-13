“Türk vatandaşlığına geçiş oldukça basit”

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Frankfurt ve çevresinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 27 Haziran 2024'te yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasına değindi. Konsolos Fatih Şahin ile birlikte bilgi aktaran Akdevelioğlu, Alman vatandaşlığına geçip Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden Türk vatandaşı olabilmelerinin oldukça kolay olduğunu söyledi.

"İŞLEM OLDUKÇA BASİT"

Yeniden Türk vatandaşlığına geçiş için www.konsolosluk.gov.tr adresine girip "Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu" seçeneğinin işaretleneceğini ve kimlik doğrulamasının ardından "Yeniden Vatandaşlık Kazanma Ön Başvuru Formu" doldurulacağını anlatan Başkonsolos, "Sisteme pasaport fotokopisi yüklenecek. Randevu oluşturulacak. İstenen belgelerle birlikte müracaat edilecek. İşlem oldukça basit" dedi. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Almanya'daki başkonsoloslukların 14 bin 748 ön başvuru aldığını hatırlatan Başkonsolos, bu konuda farkındalığı artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

"TÜM SORULARIN YANITI KİTAPÇIKTA"

Konsolos, Şahin ise Türk vatandaşlığına yeniden geçiş ile ilgili tüm sorular için bir kitapçık oluşturulduğunu, bu kitapçığa linki altından ulaşılabileceğini söyledi. Şahin, çevirici işlemlerden de bahsetti ve "Başkonsolosluğa gelinmeye gerek duymadan Uluslararası Doğum Belgesi, Uluslararası Evlenme Belgesi ve Ölüm Belgesi veriliyor. Nüfus kayıt örneği ile adli sicil belgesi de çevirici olarak talep edilebiliyor. E- Devlet Sistemi'ne yeni uygulamalar eklenmeye devam ediliyor. E-tebligat sistemi de oluşturuldu" dedi.



"OY KULLANMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Başkonsolos İlknur Akdevelioğlu, Almanya'da yaklaşan erken genel seçime de değindi ve "Artık Almanya'daki demokratik haklarını her yönüyle kullanan bir toplumla karşı karşıyayız. Bu süreçte vatandaşlarımızın, Alman vatandaşlığına hızlıca başvurarak hak sahibi olmayanları son derece önemli. Oy kullanmayı önemsiyor, bu konuda medyamızdan destek bekliyoruz" diye konuştu. Başkonsolos, konsolosluk hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalıştıklarını da belirtti, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın ya da çok acil işlemi olanlar için randevusuz işlem yapıldığını hatırlattı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akdevelioğlu, askerlik konusundaki sıkıntıları da dinledi ve ilgili birimlere durumun aktarılacağını ifade etti.