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Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:47

56 parti başvurdu 41’i onay aldı

23 Şubat tarihinde yapılacak erken genel seçim için 56 parti ve siyasi dernek Almanya Seçim Kurulu’na resmi başvuruda bulundu. İnceleme sonrası 41 parti onay aldı

Mustafa AKBABA
56 parti başvurdu 41’i onay aldı

Seçim Kurulu, partilerin Federal Meclis seçimlerine katılabilmek için yerine getirmeleri gereken resmi şartları inceledi. Komite, aralarında Türklerin kurduğu Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak'ın da (DAVA) bulunduğu 41 partinin 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak Federal Meclis seçimlerine katılabilmesine onay verdi. 26 Eylül 2021'de yapılan son Federal Meclis seçimlerine 53 partinin katılmasına izin verilmişti. Bunlardan 47'si nihayetinde kendi adaylarıyla seçime katılabilmişti.

Seçime katılacak olan partiler: SPD, CDU, Yeşiller, FDP, AfD, CSU, Sol Parti, Bündnis Deutschland, BSW, Hür Seçmenler, BP, MLPD, BüSo, Gartenpartei, PdH, Die Basis, Menschliche Welt, Bündnis C, Unabhängige, Die Partei, Freie Sachen, Tierschutzpartei, Vilksabstämmung, CSC, Mera25, ÖDP, SSW, LD, Die Liebe, Volt, WerteUnion, DAVA, SGP, Verj+üngungsforschung, PdF, sonstige, DrA, Die Neue Mitte, V-Partei ve Piraten.

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56 parti başvurdu 41’i onay aldı
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