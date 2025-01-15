Buzlanma iki kişinin ölümüne yol açtı!

Bu sabah, A92 otoyolundaki buzlanma kazayi beraberinde getirdi. Sürücü, Moosburg-Nord kavşağından sonra Deggendorf yönündeki anayolda TIR'a çarptı ve yaşamını yitirdi. Regensburg yönündeki A3 otoyolunda meydana gelen buzlanma kazasında da bir sürücü öldü.

A6 numaralı otoyolda bir kadın sürücü, aracının kontrolünü kaybedip kamyonla çarpışınca hastaneye kaldırıldı. Bavyera'nın pek çok bölgesinde az hasarlı kazalar oluştu. Buzlanma Baden Württemberg Eyaleti'nde de etkili oldu. Buzlanan yollar nedeniyle 650'den fazla kaza yaşandı. Ludwigsburg, Stuttgart, Heilbronn ve Reutlingen gibi bölgelerde çok sayıda yaralanma meydana gelirken, polis büyük maddi zararın da olduğunu bildirdi. Reutlingen'deki B27 numaralı karayolunda, 24'ten fazla aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi ve yol trafiğe kapatıldı.

"EVDEN ÇALIŞIN"

En yaygın yaralanmalar ise kol ve bilek kırıkları oldu. Stuttgart Havaalanı'nda ise dondurucu yağmur nedeniyle uçuşlarda büyük gecikmeler yaşandı. İki uçak, Stuttgart'a inemeyerek Nürnberg ve Karlsruhe'ye yönlendirildi. Uzmanlar, evden çalışma imkanı olanların trafiğe çıkmamasını istedi.