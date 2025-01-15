Rekor oyla yeniden başkan seçildi!

Nürnberg kentinde yaşayan Artvinli Abdurrahman Gümrükçü (74), SPD Nürnberg'e bağlı Nordost teşkilatının yapılan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçildi. SPD Nürnberg'in en büyük teşkilatı olarak bilinen Nordost'un toplantısına katılan üyelerin tamamı, 32 yıldır partinin üyesi olan Gümrükçü için oy kullandı. Gümrükçü, aldığı rekor oyla SPD Nürnberg tarihine geçen yeni isim oldu.

ÜÇ TEŞKİLAT BİRLEŞTİ

Nürnberg SPD, 23 Ocak 2024 günü parti içi almış olduğu kararıyla Nürnberg'in kuzey doğusunda bulunan Buchenbühl, Nordostbahnhof ve Ziegelstein semt teşkilatları olarak birleşerek Nordost teşkilatı adını almıştı. Birleşmenin gerçekleştiği gün yapılan genel kurulda 12 yıl aralıksız Nordostbahnhof semt başkanlığını yürüten Gümrükçü, yeni bölge teşkilatının başkanlığına seçilmişti.

DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Gümrükçü, "Bana desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Siyaseti çok sevdiğini söyleyen Gümrükçü, "1970 yılında, 19 yaşında genç bir delikanlı olarak Bavyera'nın Freystadt köyüne geldim. Tek kelime bilmediğim Almancayı kendi kendime üç ay içerisinde öğrendim" diye göç hikayesini anlattı. Gümrükçü, seçim için durmadan çalışacaklarını da ifade etti.