VW’nin fabrikalarına Çinli şirketler talip

Çinli firmaların Almanya'da üretim tesisleri satın alarak Avrupa pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bir sektör uzmanına göre, bu adım Çin'in Avrupa'daki etkisini artırabilir. Ancak Pekin yönetiminin, Almanya'daki siyasi ve sendikal kararların netleşmesini beklediği ifade ediliyor. Bu durumun Şubat ayında yapılacak erken genel seçim sonuçlarına bağlı olarak şekillenebileceği kaydedildi.

VW SÖYLENTİYİ YANITSIZ BIRAKTI

Volkswagen, Çinli yatırımcıların ilgisine yönelik söylentileri yorumlamayı reddetti. Şirket, Osnabrück fabrikasının 2027'ye kadar kullanımına devam edeceğini ve bu sürenin ardından sürdürülebilir bir çözüm arayışında olduğunu açıkladı.

SENDİKA İYİMSER BAKIYOR

IG Metall sendikası ise, bir Çinli ortakla işbirliğine sıcak baktıklarını belirtti. Sendika temsilcisi Stephan Soldanski, Osnabrück fabrikasında Çinli bir üretici için araç üretimi yapılabileceğini söyledi. Ancak, fabrikanın VW standartlarını koruması gerektiğinin altını çizdi. Çinli otomobil üreticileri, Avrupa'daki cezai vergilerden kaçınmak ve pazara daha yakın olmak için Avrupa'da üretim tesisleri arayışında. Bugüne kadar Çinli firmalar özellikle Doğu ve Güney Avrupa'da yatırımlara yönelmiş durumda. Örneğin BYD Macaristan'da bir fabrika kurarken, Leapmotor Polonya'da Stellantis ile iş birliği yapmayı planlıyor.