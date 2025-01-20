Irkçıların iğrenç biletine BM tepkisi

Almanya'da erken genel seçim yaklaşırken ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), göçmen kökenlilerin posta kutularına uçak bileti şeklinde tasarlanmış el ilanı attı. El ilanında göçmen kökenlilerin ülkeden sürüleceği ima edildi. Bu seçim kampanyasına Birleşmiş Milletler'den (BM) de tepki geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, seçim kampanyası çerçevesinde göçmenler ve mültecilerin evlerine tek yön uçak bileti şeklinde el ilanı göndermesini eleştirerek, ülkelerin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde duruş sergilemelerinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

KARARLI DURUŞ SERGİLENMELİ

Throssell, "Göçmenleri ve mültecileri dışlamayı, günah keçisi ilan etmeyi, onlara ayrımcılık yapmayı veya kişiliksizleştirmeyi amaçlayan anlatılar, açıkça onların haklarından tam olarak yararlanma yeteneklerini zayıflatıyor" dedi. Throssell, ülkelerin, içinde bulundukları şartlardan ötürü yurtlarını terk eden mülteci ve göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı duruş sergilemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

BÖLÜCÜ SÖYLEMDEN KAÇININ

Throssell, ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığı dahil ayrımcılıktan uzak bir seçim ortamının önemine işaret ederek, tüm politikacılar ve diğer aktörlere nefret, şiddet veya ayrımcılığı kışkırtan, bölücü ve insanlıktan çıkaran söylemlerden kaçınmaları ve buna karşı itidalli davranmaları çağrısında bulundu.

Söz konusu el ilanları Karlsruhe kentinde toplanmış, hafta sonu binlerce kişi kent meydanında ırkçı AfD'yi protesto etmişti.