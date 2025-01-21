Evlatları Alman yetkililere yalvardı: Babamızın ölüsünü ya da dirisini bulun

Almanya'nın Bad Rappenau kentinde yaşayan 80 yaşındaki demans ve şeker hastası Nuh Pektaş, adeta yer yarıldı içine girdi. 11 Temmuz 2023 günü bakımevinden çıkan yaşlı adamdan o günden bu yana haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, 18 aydır her gün umutla ve çaresizce Nuh Pektaş'ın çıkıp gelmesini bekliyor.
AİLESİ ÖZEL DEDEKTİF TUTTU
Nuh Pektaş'ın kaybı Almanya'da da geniş yankı uyandırdı. Ailesi özel dedektif tutup farklı dillerde bir internet sitesi oluşturdu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşlı adamın akıbetine dair tek bir ipucu bile ortaya çıkmadı.
TEK TEK KİMLİKSİZ CESETLERİ İNCELİYOR
Pektaş'ın kızı Herdem Çallı, babasının kaybından büyük acı duyduğunu ifade ederek yetkililere, "Bir ülkede bir insan nasıl hiç iz bırakmadan kaybolabilir? Emniyet güçleri, ihbar olmadıkça arama yapmadıklarını söylüyor. Ben ise kimliği tespit edilemeyen cesetleri tek tek kendim araştırıyorum. Almanya, babamın ölüsünü ya da dirisini bulmak zorunda" diye seslendi.
"DUADAN BAŞKA ÇAREM YOK"
Pektaş'ın eşi Türkan Pektaş, 60 yıllık hayat arkadaşından gelen haberleri beklerken her gün dua ettiğini ifade etti ve "Eşim yaşlı ve hasta. Bunca zaman nasıl hiçbir iz bulunamaz? Hepimiz perişan olduk. Onun evine dönmesi için sürekli dua ediyorum" dedi.
BAKIMEVİNİN İHMALİ VAR
Aile, kaybın sorumluluğunu bakımevine yüklüyor. Kızları Herdem Çallı ve Döne Gündüz ile oğlu Cengiz Pektaş, bakımevinin babalarının demans hastası olduğunu bildiği halde gereken özeni göstermediğini dile getirdi, "Babamızın kaybını bize çok geç bildirdiler. Daha erken haberimiz olsaydı belki onu bulabilirdik. Bakımevi, hastalığına uygun şekilde davranmadı" diye konuştu.