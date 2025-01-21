Evlatları Alman yetkililere yalvardı: Babamızın ölüsünü ya da dirisini bulun

Almanya'nın Bad Rappenau kentinde yaşayan 80 yaşındaki demans ve şeker hastası Nuh Pektaş, adeta yer yarıldı içine girdi. 11 Temmuz 2023 günü bakımevinden çıkan yaşlı adamdan o günden bu yana haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, 18 aydır her gün umutla ve çaresizce Nuh Pektaş'ın çıkıp gelmesini bekliyor.

AİLESİ ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Nuh Pektaş'ın kaybı Almanya'da da geniş yankı uyandırdı. Ailesi özel dedektif tutup farklı dillerde bir internet sitesi oluşturdu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşlı adamın akıbetine dair tek bir ipucu bile ortaya çıkmadı.