Kundakçının cezası 34 yıl sonra kesinleşti

Almanya'nın Saarlouis kentinde 1991 yılında 21 kişinin kaldığı mülteci yurdunda yangın çıktı. Yangı sırasında sekiz kişi doğum günü kutluyordu. 13 kişi ise üst katta uyuyordu. Bunlardan biri olan ve çatı katında kalan Ganalı Samuel Kofi Yeboah idi. Yeboah, binadan çıkmaya çalışırken en üst basamakta alev duvarıyla karşılaştı. Tüm vücudu ağır yanıklarla kaplandı. 15 dakika boyunca yardım çağlığı attı. Kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, ancak birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

IRKÇILIK DİKKATE ALINMADI

Yangının sebebi uzun süre bulunamadı. Failinin aşırı sağ çevreden olabileceği ve ırkçılık motivasyonla yurdu kundaklama ihtimali o dönemde gündeme geldi. Yetkililer ırkçı saldırı olasılığını ciddi şekilde soruşturmadı, mülteci yurdundakileri suçladı. Kundakçı Peter S., 2007 yılında bir mangal partisinde bir kadına suçu işlediğini anlattı. Yıllar sonra kadın, yangında bir kişinin öldüğünü öğrendi ve polise suç duyurusunda bulundu.

GENÇLİK CEZASI UYGULANDI

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'ndeki Peter S.'ye cinayet davası açıldı. O dönemde 20 yaşında olan Peter S.'nin Saarland'daki Neo-Nazi grubuna dahil olduğu ortaya çıktı. Mülteci yurdunun merdiven boşluğunda yangını başlattığı belirlendi ve itirafta bulundu, "Yangını başlatmada yer aldım. Sorumlu başkası" dedi. Hakimleri ikna edemeyen Peter S., Samuel Kofi Yeboah'ı öldürmek ve üst kattaki 12 kişiyi öldürmeye teşebbüsten gençlik ceza kapsamında altı yıl on ay hapis cezasına çarptırıldı.