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Giriş Tarihi: 25.1.2025 18:23

Berlin AfD’ye karşı ayaklandı

Berlin’de derneklerin çağrısı karşılık buldu ve tarihi Brandenburg kapısı önünde binlerce kişi toplanıp ırkçı AfD’yi protesto etti.

Fatih YILMAZ
Berlin AfD’ye karşı ayaklandı

Başkent Berlin'de Campact, Fridays for Future ve Eltern gegen Rechts (Sağ Karşıtı Ebeveynler) gibi örgütlerin çağrısıyla Brandenburg Kapısı önünde aşırı sağa karşı geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenlendi. "Demokrasi için Işık Denizi ve Aşırı Sağa Geçit Yok" adıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, el fenerleri, ışık zincirleri ve mumlarla dayanışma mesajı verdi.

YENİ GÖSTERİLER PLANLANDI

Gösteride "AfD'ye karşı olan duvarı koruma" çağrısında bulunuldu. Ayrıca sosyal medya platformlarının aşırı sağ içeriklerin yayılmasını engellemek için daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğine işaret edildi. Berlin'deki gösteri dışında, Köln, Lüneburg ve Flensburg gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

Organizasyon yetkilileri, önümüzdeki haftalarda Bremen, Frankfurt ve Dresden'de de eylemler planlandığını açıkladı

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Berlin AfD’ye karşı ayaklandı
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