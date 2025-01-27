Türk STK’lardan seçim seferberliği

Çifte vatandaşlık hakkı tanıyan yeni vatandaşlık yasası sayesinde, on binlerce Türk kökenli Alman vatandaşlığına geçti. Bu gelişme, Türk seçmenlerin seçimlerdeki önemini daha da artırdı. Bu bilinçle harekete geçen Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), vatandaşları sandığa yönlendirmek için kapsamlı kampanya başlattı.

İLK TOPLANTIYI YAPTILAR

"Demokrasi için ben de varım" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında binlerce el ilanı dağıtılacak ve birçok şehirde bilgilendirme stantları kurulacak. Türk toplumunu seçimlere teşvik etmek amacıyla düzenlenen ilk büyük toplantı, Mannheim kentinde yapıldı. Mannheim Türkspor Başkanı Hüseyin Adalı'nın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, MÜSİAD Mannheim, DİTİB Mannheim, Türk Okul Aile Birliği, Malatyalılar Cemiyeti, Barla Derneği, Duha Sosyal Yardım Derneği ve birçok spor kulübü temsilcisi katıldı.

"HERKES OYUNU KULLANMALI"

Toplantıda konuşan Hüseyin Adalı, Türk toplumunun taleplerini birleştirerek siyasi partilere iletmesi gerektiğini belirtti. Adalı, "Sorunlarımızın çözümü için karar alma mekanizmalarında yer almamız şart. Herkes sandığa giderek oyunu kullanmalı" dedi.

AŞIRI SAĞA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Toplantıya katılan diğer STK temsilcileri ise Almanya'da aşırı sağın güçlendiğine ve yabancı karşıtlığının arttığına dikkat çekerek, seçimlerin Türk toplumunun geleceği için kritik önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Türk derneklerinin ortak bir platform oluşturması gerektiği görüşü öne çıktı.