Almanya ekonomisinde alarm zilleri çalıyor

UZUN süredir ekonomisi kötü gidişte olan Almanya için bu yıl da iyi tablo çizilmedi. Alman Sanayi Federasyonu (BDI), ülkenin 2025'te de resesyondan kurtulamayacağını dile getirdi. BDI Başkanı Peter Leibinger, "Durum çok ciddi" diyerek uyarıda bulundu.

"ACİL DEĞİŞİM GEREKLİ"

Leibinger, hükümetlerin yıllardır gerekli reformları ertelediğini belirterek, "Şubat sonundaki federal seçimlerden sonra bu durum değişmeli. İşletmeler acilen rahatlama sinyallerine ihtiyaç duyuyor" dedi. BDI'nin raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, Euro Bölgesi'nin ise yüzde 1,1 oranında büyümesi öngörüldü. Ancak Almanya, bu büyümeden payını alamayacak gibi görünüyor.

"SANAYİ ÇOK ETKİLENEBİLİR"

Özellikle enerji fiyatlarındaki yüksek maliyetler, bürokratik engeller ve altyapı yatırımlarının yetersizliği, ekonomiyi olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. BDI'nin hazırladığı raporda, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin de Almanya için risk oluşturuyor. BDI, Trump'ın uygulayabileceği yeni gümrük vergilerinin Almanya ve AB ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Özellikle ihracat odaklı Alman sanayisi, bu durumdan ciddi şekilde etkilenebilir.

DESTEKLEYİCİ ADIM ATILMALI

BDI, ihracatın yüzde 0,1 küçülmesini beklerken, bu oranın yüzde 0,5'e kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. BDI Başkanı Leibinger, hükümete acil reform çağrısı yaparak, "Bürokrasinin azaltılması, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli olmalı. Ayrıca, bütçede büyümeyi destekleyecek adımlara öncelik verilmeli" dedi. BDI, hükümetin acil adımlar atmaması halinde, Alman ekonomisinin daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu süreçten en çok etkilenecek kesim olacağı ifade edildi.