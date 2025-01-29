Banka kasasında 10 milyon €‘luk soygun

Almanya'nın Lübeck kentinde dört kişi, Deutsche Bank'ın bir şubesindeki müşterilerin kiraladığı kasaları soyup izlerini kaybettirdi. Soygunda, içerisinde değerli eşyalar, mücevherler ve nakit para olan 300 kasa patlatıldı, mücevherler ve paralar valizlerle dışarıya çıkarıldı. Aralık ayında gerçekleştiği ortaya çıkan soygunda polis soyguncuları tespit edemeyince halktan yardım istedi.

BAVULLARLA GİRDİLER

Soygun sonrası yapılan incelemede soyguncuların dört kişi oldukları ve alarm çalmadan bir gün önce ellerinde bavullarla bankaya girdikleri tespit edildi. Yüzlerini gizlemeyi başaran soyguncuların, bankadan çıkmayıp sabaha kadar kasaları boşaltmış olabilecekleri belirtildi ancak bu durum henüz netliğe kavuşturulmadı.

5 BİN EURO'LUK ÖDÜL

Polis, soygunda iki kaçış aracı kullanıldığı üzerinde durduklarını, bir aracın bankanın avlusuna park edilmiş, diğerinin ise sabahın erken saatlerinde getirilmiş olduğunu aktardı. Polis, soyguncuların yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 bin Euro ödül verileceğini de açıkladı.

BENZER BİR SOYGUNU HATIRLATTI

Dört yıl önce Hamburg kenti yakınlarındaki Norderstedt'te Sparkasse adlı bankaya ait 650 kiralık kasa benzer şekilde soyulmuştu. O zaman da suçlular, bankanın üst katındaki kiralık odadan zemini matkapla delerek kasalara ulaşmıştı. Soyguncular bulunamamıştı.