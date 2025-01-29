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Giriş Tarihi: 29.1.2025 14:18

CDU’nun bloke ettiği tasarı gündeme geliyor

Almanya’da anaokulu çocuklarına yönelik saldırının ardından göç ve güvenlikle ilgili bekleyen yasa tasarısı Federal Meclis gündemine geliyor. SPD, tasarının günlerdir bloke edildiğini açıkladı

Fatih YILMAZ
CDU’nun bloke ettiği tasarı gündeme geliyor

Aschaffenburg kentinde iki yaşındaki çocuk ile onu kurtarmak isterken bıçaklanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) hazırladığı tasarı ele alınacak. Göç ve güvenlik konularında yasal değişiklikleri kapsayan tasarı acil olarak hazırlanmıştı.

"SUÇLULAR SINIR DIŞI EDİLMELİ"

SPD, muhalefetteki Birlik Partileri'nin (CDU/CSU), acil olarak ele alınması gereken tasarıyı günlerdir bloke edildiğini açıkladı. Başbakan Olaf Scholz, Aschaffenburg'daki bıçaklı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, suçluların Suriye'ye sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu olayda ihmalin sorumlusu olarak Bavyera makamlarını işaret etti.

PEK ÇOK YENİLİĞİ İÇERİYOR

SPD'nin Meclis'e sunacağı tasarıda şu hususlar dikkat çekiyor; Terörle Mücadele Yasası: Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Polis'e biyometrik veri eşleştirme gibi daha geniş yetkiler verilmesi. Polis Reformu: Federal Polis'in modern teknolojiyle donatılması ve soruşturma yeteneklerinin artırılması. AB'nin dış sınırlarında daha hızlı iltica prosedürleri için mevcut Alman yasalarının uyarlanması.

SPD SEÇİM ÖNCESİ İSTİYOR

SPD, tasarının seçimlerden önce onaylanması gerektiğini vurgularken, Birlik Partileri'nin bu konudaki tutumunu eleştiriyor. Göç tartışmalarının yoğunlaştığı seçim sürecinde, bu hamle siyasi arenada büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

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CDU’nun bloke ettiği tasarı gündeme geliyor
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