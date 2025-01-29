Orduya rekor başvuru

Almanya Savunma Bakanlığı, geçen yıl 139 bin 547 kişinin orduda görev almak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Sayı, gönüllü askerlik hizmeti, profesyonel askerlik kariyeri ve sözleşmeli askerlik gibi farklı görev seçeneklerine ilgi gösteren adayları kapsadı. Alman Ordusu, ülke savunması ve uluslararası görevlerdeki sorumluluklarını yerine getirebilmek için nitelikli personel bulma konusunda zorluklarla karşı karşıya. Ancak geçen yılki yüksek başvuru sayısı, askerlik hizmetinin hala birçok kişi için cazip seçenek olduğunu gösterdi.

Öte yandan, iş piyasasındaki rekabet ve demografik değişimler, uzman personel bulmayı zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Ordu, son yıllarda çekiciliğini artırmak için kariyer olanaklarını iyileştirme, modern ekipman sağlama ve iş-yaşam dengesine daha fazla önem verme gibi çeşitli adımlar atmıştı. Ayrıca Türkçe afişler de dahil olmak üzere geniş çaplı tanıtım kampanyası başlatmıştı.