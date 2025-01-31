AfD’ye 1 milyon €’luk bağış krize yol açtı

Almanya'nın Jena kenti merkezli ofis malzemeleri tedarikçisi Udo Böttcher, yönetim kurulu üyesi Horst Jan Winter'ın AfD'ye 1 milyon Euro Euro bağış yapmasının ardından Winter'ı görevden aldı. Böttcher, hediye ettiği 2 milyon Euro'nun geri ödenmesini talep etti.

Böttcher, bağışın şirketle veya kendisiyle bir ilgisi olmadığını ve Winter'in bu kararı kendi başına aldığını belirtti. Böttcher ayrıca, Winter'ın AfD'ye böyle bir bağış yapmasının şirketin itibarına zarar verdiğini söyledi. Winter'a yazdığı mektupla bu hediye işlemini "nankörlük" gerekçesiyle iptal ettiğini duyuran Böttcher, paranın bir hafta içinde geri ödenmesini istedi. Aksi halde dava açacağını söyledi.

Horst Jan Winter, yaptığı bağışın kişisel bir karar olduğunu ve şirketle bir bağlantısı olmadığını belirtti. Bağışı yaparken AfD'nin aşırı sağ olarak değerlendirilen eyalet teşkilatlarına bu parayı aktarmamasını talep ettiğini ifade eden Winter, bağışın kaynağının Böttcher'den aldığı 2 milyon Euro'luk hediye mi yoksa kendi kaynakları mı olduğuna ise açıklık getirmedi.

AFD: İADE SÖZ KONUSU DEĞİL

AfD'nin mali işler sorumlusu Carsten Hütter ise bağışın yasal yollarla yapıldığını ve şu an için iade talebinde bulunulmadığını belirtti. Hütter, Winter'ın bağıştan özellikle parti lideri Alice Weidel'in politikalarından etkilenerek böyle bir karar aldığını açıkladı.