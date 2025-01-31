Büyük koalisyon ihtimali çıkmaza girdi

Almanya'da genel seçim tarihi yaklaşırken, koalisyon hükümeti hesapları da başladı. Olasılıklardan biri olan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu CDU'nun ırkçı AfD ile işbirliği yapması sonrası tehlikeye girdi. SPD'li vekiller Büyük Koalisyon ad verilen Birlik Partileri ile işbirliğine gitmenin doğru olmayacağını savunmaya başladı.

"GÜVENİLMEZ BİR LİDER"

SPD Milletvekili Leni Breymaier, Merz'in liderliğindeki bir koalisyon fikrine tepkisini, "Büyük Koalisyon fikri bile midemi bulandırıyor. Böyle bir hükümet SPD için asla kabul edilemez" sözleriyle dile getirdi. Bir diğer SPD'li vekil Jan Dieren ise Merz'i "güvenilmez bir lider" olarak tanımlayarak, "Onu başbakan olarak seçmek tam anlamıyla delilik olur. SPD, böylesine tehlikeli bir liderle asla aynı masada oturmamalı" dedi.

"BU KOŞULLARLA İMKANSIZ"

SPD'li vekil Erik von Malottki de benzer bir tepki göstererek, Merz liderliğinde CDU ile iş birliğinin "şu anki koşullarda tamamen imkânsız" olduğunu vurguladı. SPD içindeki bu sert muhalefet, Friedrich Merz'in politikalarının ve AfD ile dolaylı iş birliğinin yarattığı rahatsızlığı açıkça gözler önüne seriyor.

Merz'in politik duruşunun SPD'nin temel değerleriyle bağdaşmadığını düşünen milletvekilleri, bir Büyük Koalisyon'un parti içinde derin bölünmelere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu gerginlik, Almanya'da CDU ve SPD arasındaki olası bir hükümet ortaklığını belirsiz bir sürece sokarken, ülkedeki siyasi geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu.