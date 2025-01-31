Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Sahra Wagenknecht partisine isim arıyor
Giriş Tarihi: 31.1.2025 17:20

Sahra Wagenknecht partisine isim arıyor

Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), parti ismini değiştirme çalışmasına başladı. Kurucusunun adını taşıyan partinin kısaltmasının BSW olarak kalması isteniyor.

İbrahim TAŞ
Sahra Wagenknecht partisine isim arıyor

Sol Parti'den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), adıyla parti kuran Sahra Wagenknecht, isim değişikliğine gideceklerini açıkladı. Wagenknecht, "Kesinlikle kısaltmayı değiştirmeyeceğiz. İnsanların artık BSW'nin kim olduğunu bilmesinden memnunuz" dedi. Partinin yeni isminin "Güvenlik ve Refah İttifakı (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand)" olabileceği belirtildi. Wagenknecht, buna henüz kesin olarak karar vermediklerini ifade etti.

Wagenknecht, ismin başlangıçta tanınırlık amacıyla seçildiğini bir çok kez dile getirmişti. Şimdi ise, "Bu sonsuza kadar böyle kalmayacak" dedi. Wagenknecht, Sol Parti'den 2023 yılı Ekim ayında ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı'nı (BSW) kurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahra Wagenknecht partisine isim arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA