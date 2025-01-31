Sahra Wagenknecht partisine isim arıyor

Sol Parti'den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), adıyla parti kuran Sahra Wagenknecht, isim değişikliğine gideceklerini açıkladı. Wagenknecht, "Kesinlikle kısaltmayı değiştirmeyeceğiz. İnsanların artık BSW'nin kim olduğunu bilmesinden memnunuz" dedi. Partinin yeni isminin "Güvenlik ve Refah İttifakı (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand)" olabileceği belirtildi. Wagenknecht, buna henüz kesin olarak karar vermediklerini ifade etti.

Wagenknecht, ismin başlangıçta tanınırlık amacıyla seçildiğini bir çok kez dile getirmişti. Şimdi ise, "Bu sonsuza kadar böyle kalmayacak" dedi. Wagenknecht, Sol Parti'den 2023 yılı Ekim ayında ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı'nı (BSW) kurmuştu.