Raylara ittirilen çocuk yaşamını yitirdi

Stuttgart'ın Mühlhausen semtinde bulunan Max-Eyth-See tramvay durağında korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki çocuk, okuldan eve dönerken bir tartışmanın ardından tramvayın önüne itilerek hayatını kaybetti. Olay, cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Linie U12 hattına ait bir tramvay, 12 yaşındaki çocuğa çarptı ve çocuk olay yerinde öldü.

KATİL ZANLISI 13 YAŞINDA

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamalara göre, 12 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki başka bir çocukla yaşadığı tartışmanın ardından tramvay raylarına itildi. Olay anında tramvay durağında bulunan çocuk, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı ve kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıklarında çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

CEZAİ EHLİYETİ YOK!

Olayın faili olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı ve annesinin huzurunda ifadesi alındıktan sonra çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Yaşı nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmayan çocuğun, mağdurla tanışıp tanışmadığı veya tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmadı.