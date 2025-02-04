Dört yılda 366 bin kaçak geçiş girişimi

Federal Polis, ülkenin tüm sınırlarından 2021 yılından bu yana 365 bin 891 yasadışı geçiş girişimi kaydedildiğini açıkladı. Polis, girişimin 2023 yılında 127 bin 549 ile rekor seviyeye ulaştığını aktardı. Bu yıl ise şu ana kadar 5 bin 147 yasadışı geçiş girişimi tespit edildi.

Eylül ayında geçici olarak yeniden uygulanmaya başlanan iç sınır kontrolleri kapsamında Federal Polis tarafından 13 bin 786 kişinin sınırda veya yasadışı sınır geçişiyle bağlantılı olarak geri çevrildiği veya sınır dışı edildiği bildirildi. Ayrıca 518 kaçakçı gözaltına alındı, 396 kişinin radikal gruplarla bağlantısı tespit edildi,

BEŞ ÜLKE SINIRINDA KONTROL

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, tüm kara sınırlarında sabit kontrollerin uygulanmasını düzensiz göç, terör ve sınır ötesi suçlarla mücadele gerekçelerine dayandırdı. Kontroller, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda ve Danimarka ile olan sınırlarda gerçekleştiriliyor.