Almanya’da politikacılara saldırılar arttı

Alman Hükümeti, Parti Milletvekili Martina Renner'in sorusu önergesine verdiği yanıtta, geçen yıl politikacılara dönük saldırılarda önemli artış yaşandığını açıkladı.

Federal Kriminal Daire (BKA), 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 4900 suç kaydetti. Buna göre geçen yıl her dört günde bir politikacı şiddetli saldırıya uğradı.

YÜZDE 20 ARTTI

Rakam, bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artışı işaret etti. Saldırıların hedefinde genellikle belediye başkanları, ilçe yöneticileri ve milletvekilleri yer aldı.

BKA'ya göre, en fazla suç Bavyera, Baden Württemberg ile Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde gerçekleşti. Milletvekili Renner, bu durumun sebebinin demokratik kurumlara yönelik sürekli bir nefret kampanyası olduğunu söyledi.