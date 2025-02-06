Almanya’nın en büyük sendikasından uyarı: Göçmen kökenlileri damgalamayın

İki milyonun üzerinde üye sayısıyla Almanya'nın en büyük sendikası olan IG Metal, ülkede göç ve göçmen kökenli insanlar etrafında dönen ve giderek agresifleşen tartışmaları eleştirdi.

IG Metal Küste Bölge Başkanı Daniel Friedrich, her dört üyelerinden birinin göçmen kökenli olduğunu belirtti ve Hamburg'da yaptığı açıklama, "Alman vatandaşlığının geri alınması ve sözde 'remigrasyon' tartışmaları, birçok üyemizde korkuya neden oluyor. Devletimiz, ekonomimiz ve toplumumuz, göç olmadan düşünülemez ve öyle de kalacak" dedi.

SADECE AfD MEMNUN OLUR

Friedrich, siyasi çekişmenin kontrolden çıktığını söyledi ve "İster metal sanayisinde, ister bakım sektöründe, ister hastanelerde, göç olmadan devlet olmaz" dedi. Demokrasinin zarar görmesinden sadece AfD'nin memnun kalacağını belirten sendika başkanı, "Demokratik merkezde, siyasi rakipler siyasi düşmanlara dönüşmemeli" diye uyarıda bulundu.