"Oyumuzu ırkçılığa karşı kullanalım"

Almanya'da yaşayan Türkler, bu seçimde oylarını kullanarak hem kendi geleceklerini şekillendirecek hem de demokrasiyi koruma adına adım atmış olacak. Sandık başına gitme çağrıları, özellikle gençler ve ilk kez oy kullanacaklar için büyük önem taşıyor. www.sabah.de sokak çıktı, oy kullanma hakkına sahip Türk kökenli seçmen ile görüştü.

"HERKES SANDIĞA GİTMELİ"

Bu seçimin gelecekleri için çok kritik olduğunu belirten seçmenler, ırkçılık, göçmen karşıtı politikalar ve aşırı sağın yükselişinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti. Almanya'da ırkçılığın ciddi bir tehdit haline geldiğini söyleyen Mustafa Dedekeloğlu, "Bu seçim çok önemli. Irkçılık ve İslam karşıtlığı tedirgin edici boyuta ulaştı. Mannheim'da Yavuz Sultan Selim Camisi'ne yapılan saldırı bunun en acı örneği. Oy hakkı olan herkes sandığa gitmeli. Göçmen kökenlilerin yüksek katılımı, siyasi arenada söz sahibi olmamızı sağlar" dedi.

"AfD'YE 'DUR' DEMELİYİZ"

Ayla Pekmezci, yıllardır beklenen çifte vatandaşlık hakkının tehdit altında olduğunu belirterek, "Birlik Partileri ve AfD, bu hakkımızı elimizden almaya çalışıyor. Sandığa gidip bu hakkımızı savunmalıyız" diye konuştu. İhsan Altıntaşoğlu, "Aşırı sağcı AfD partisine 'dur' demek için herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Bu seçim, özellikle yabancı kökenliler için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SÖZ KONUSU"

23 yıldır oy kullanan Sedat Şen, "İlk kez oy kullanacaklara sesleniyorum: Bu haklarınızı mutlaka kullanın. Aşırı sağ tehlikesi karşısında sessiz kalmayın" diyerek gençlere çağrıda bulundu. Perihan Özdemir ise "Çocuklarımızın geleceği için sandığa gitmeliyiz. Göçmen karşıtı partilere fırsat vermeyelim. Özellikle gençler, söz hakkınızı kullanın" mesajını verdi.