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Giriş Tarihi: 7.2.2025 14:09

550 bin konut açığı var

Almanya’da güncel verilere göre yaklaşık 550 bin konut açığı bulunuyor, ancak yaklaşan seçim öncesi hiçbir parti, açığı kapatmak için net taahhütte bulunmadı.

İbrahim TAŞ
550 bin konut açığı var

İnşaat Tarım ve Çevre Sanayi İşçileri Sendikası (IG BAU), ülkedeki konut açığı sayısının 550 bine dayandığını açıkladı. IG BAU Başkanı Robert Feiger, özellikle uygun fiyatlı konutların eksikliğine dikkat çekerek, "Bu durum, ülkedeki ciddi konut krizine çözüm değil" dedi.

Geçen yıl yalnızca 250 bin konutun tamamlandığı belirtilirken, 2030 yılına kadar en az 2 milyon sosyal konutun inşa edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu, mevcut sosyal konut stokunun neredeyse iki katı anlamına geliyor. Uzmanlar, yeni hükümetin acilen bir konut inşa programı başlatması gerektiğini belirtti.

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550 bin konut açığı var
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