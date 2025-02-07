Grip salgını sınıfları boşalttı

Almanya'da olağanüstü derecede yüksek sayıda öğrenci hasta. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 27 Ocak – 2 Şubat haftasına ilişkin raporuna göre, 5 ila 14 yaş arasındaki çocukların neredeyse altıda biri (100 binde yaklaşık 17 bin180'i) akut bir solunum yolu hastalığı geçiriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 100 binde 13 bin 810 idi, yani her yedinci çocuk etkilenmişti.

RKI'ye göre, son dönemde hastalıkları ağır seyreden çocukların sayısı belirgin şekilde arttı. Yılbaşından bu yana bu sayı üç kattan fazla yükseldi ve şu an önceki grip sezonlarındaki salgınlardan çok daha yüksek seviyede. Hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 70'i grip teşhisiyle yatırıldı. RKI verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişi akut bir solunum yolu hastalığı geçiriyor. En yaygın virüsler grip virüsleri, ancak koronavirüs ve soğuk algınlığı da yayılmaya devam ediyor.

DAHA FAZLA İNSAN DOKTORA GİDİYOR

Grip, koronavirüs veya diğer akut solunum yolu hastalıkları nedeniyle 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların doktor ziyaretleri de keskin şekilde arttı. Geçtiğimiz hafta, bu yaş grubundaki her 100 bin kişi için yaklaşık 5150 doktor ziyareti kaydedildi (önceki hafta: 4.050). Bu yüksek hastalık oranı okullarda da kendini hissettirdi. Bir okul müdürü, "Her sınıfta ortalama iki ila üç öğrenci eksik" açıklaması yaptı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de hasta olduğu belirtildi.