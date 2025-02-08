Bavyera’da 623 çocuk ve genç kayıp

Almanya'nın Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (BLKA), geçen yıl 11 bin 899 çocuk ve gencin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı. Kayıp çocukların yüzde 76'sı, kaybolduktan sonraki üç gün içinde bulunurken, sadece yüzde 5'i kaybolduktan sonra hala bulunamadı. 29 Ocak itibarıyla Bavyera genelinde 156 çocuk ve 467 genç kayıp olarak kaydedildi. Bu sayıdan yaklaşık 500'ü üç aydan fazla süredir kayıp.

ÇOĞU EVDEN KAÇANLAR

BLKA sözcüsü, kayıp çocuk ve gençlerin çoğunun "kaçak" olarak tanımlandığını ve sık sık evlerinden kaçtıklarını belirtti. Ayrıca, ebeveynler arasındaki velayet anlaşmazlıklarının da kaybolma vakalarına yol açtığını ifade etti. Ancak, kayıp çocukların büyük bir kısmının, çoğunlukla yıllarca kayıp olarak kabul edilen refakatsiz yabancı çocuklardan oluştuğu bildirildi.

EBEVEYNLERE UYARI

BLKA, ebeveynlere kaybolduğundan endişe ettikleri çocukları için derhal polise başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Bilgi paylaşımının önemi vurgulandı; küçük görünen detayların bile önemli olabileceği belirtildi. Ebeveynlerin, çocukları 18 yaşından küçükse polisle iletişime geçmekte tereddüt etmemeleri gerektiği ifade edildi.