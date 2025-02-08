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Giriş Tarihi: 8.2.2025 10:21

Kayıp Türk’ün 28 gün sonra cesedi bulundu

Köln kentinde 11 Ocak günü kayıp olarak bildirilen Sebahattin Kuş’un cesedi Ren Nehri’nde ortaya çıktı. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor

Kayıp Türk’ün 28 gün sonra cesedi bulundu

Almanya'nın Köln kentinde 11 Ocak 2025 tarihinde kaybolan Balıkesirli 46 yaşındaki Sebahattin Kuş'un cansız bedeni Ren Nehri'nde bulundu. Kuş'un kaybolmasının ardından ailesi ve yakınları, tüm hastanelere ve polise başvuruda bulunarak yoğun arayış başlatmıştı. Aynı zamanda sosyal medyada da duyurular yapılmış, ailesi endişeyle haber beklemişti.

Acı haber Ren Nehri'nden geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kuş'un ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı. Sebahattin Kuş'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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Kayıp Türk’ün 28 gün sonra cesedi bulundu
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