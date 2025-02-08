Kayıp Türk’ün 28 gün sonra cesedi bulundu

Almanya'nın Köln kentinde 11 Ocak 2025 tarihinde kaybolan Balıkesirli 46 yaşındaki Sebahattin Kuş'un cansız bedeni Ren Nehri'nde bulundu. Kuş'un kaybolmasının ardından ailesi ve yakınları, tüm hastanelere ve polise başvuruda bulunarak yoğun arayış başlatmıştı. Aynı zamanda sosyal medyada da duyurular yapılmış, ailesi endişeyle haber beklemişti.

Acı haber Ren Nehri'nden geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kuş'un ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı. Sebahattin Kuş'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.