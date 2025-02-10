İzleyici kazanan lideri belirledi

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan adayı Olaf Scholz ile Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, televizyon programında parti politikalarını anlattı. İlgiyle izlenen düello sonrası ZDF ve Tagesspiegel için gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 37'si Scholz'u, yüzde 34'ü ise Merz'i daha başarılı buldu.

Cinsiyet bazında yapılan değerlendirmelerde, erkek katılımcıların yüzde 40'ı Merz'i desteklerken, yüzde 30'u Scholz'u tercih etti. Kadın izleyicilerde ise Scholz öne çıktı. Ankete katılan kadınların yüzde 43'ü Scholz'u başarılı buldu. Merz, yüzde 29'da kaldı. Genç izleyiciler (18-34 yaş) ise Scholz'a (yüzde 47) büyük destek göstererek, Merz'i (yüzde 25) geride bıraktı.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİ AŞTI

Scholz'un performansı, izleyicilerin beklentilerini aştı. Katılımcıların yüzde 47'si Scholz'un performansını beklenenden yüksek bulurken, Merz için bu oran sadece yüzde 23 olarak belirlendi. Sempati konusunda da Scholz öne çıktı. İzleyicilerin yüzde 46'sı Scholz'u sempatik bulurken, Merz için bu oran yüzde 27'de kaldı.

GÖRÜŞLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Düello sonrası izleyicilerin çoğu, Scholz veya Merz hakkındaki görüşlerinin değişmediğini ifade etti. İzleyicilerin yüzde 57'si Scholz için, yüzde 62'si Merz için görüşlerinin sabit kaldığını belirtti.