Yeni abonelere doğal gaz şoku!

Karşılaştırma portalı Verivox'un verilerine göre, doğal gazın ortalama işletme maliyeti kilovat saat başına 10 cent'e yükseldi. Bu oran, Şubat 2024'te 7 cent seviyesindeydi. 20 bin kWh yıllık tüketimi olan bir aile, bu artış nedeniyle yılda ortalama 600 Euro daha fazla ödeyecek. Fiyat artışının arkasında birçok faktör bulunuyor.

TÜM ÜCRETLER YÜKSELDİ

Nisan 2024'ten itibaren doğal gaza uygulanan vergi oranı yüzde 19'a çıktı. Bu tek başına fiyatları yaklaşık yüzde 11 artırdı. Yılbaşında yüzde 21 artan şebeke ücretleri, ortalama bir hane için yılda 98 Euro ek maliyet getirdi. Yüzde 20 artan doğal gaz depolama ücreti, yıllık 12 Euro'luk ek yük oluşturdu. 2025'te ton başına 45 Euro'dan 55 Euro'ya yükselen CO2 vergisi, yıllık 43 Euro'luk artışa neden oldu.

FİYAT DÜŞÜŞÜ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Son 12 ayda doğal gazın toptan fiyatları iki katına çıktı. 2024 başında kilovat saat başına 2,5 cent olan fiyat, şu anda 5 cent'in üzerinde. Verivox'a göre, doğal gaz fiyatlarının düşmesine dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, tüketicilere fiyat artışlarına karşı korunmak için fiyat garantili daha uygun tarifelere geçmelerini tavsiye ediyor.