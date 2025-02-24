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Giriş Tarihi: 24.2.2025 15:06

Berlin’de bir siyasi deprem daha

Seçimin ardından istifalar ve geri çekilmeler art arda geliyor. Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Robert Habeck de partisinde artık liderlik pozisyonu almayacağını açıkladı...

Berlin’de bir siyasi deprem daha

Yeşiller Partisi'nde, erken genel seçimde aldığı oy kaybının ardından partinin başbakan adayı Robert Habeck geri çekildi. Habeck, "Daha fazlası mümkün olabilirdi. Yeşiller'in personel tablolarında artık önde gelen bir rol üstlenmeyeceğim" dedi. Habeck'in liderliğinde seçime giren Yeşiller, 2021'de aldığı 14,8'lik oy oranını yüzde 11,6'a düşürdü. Parti içinden Habeck ile elde edilen sonuç tam bir hezimet olarak değerlendiriliyor. Parti, Çarşamba günü, geçici meclis grubu yönetimini seçecek. Pek çok ismin pozisyon değiştirmesi bekleniyor.

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Berlin’de bir siyasi deprem daha
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