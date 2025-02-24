FDP’de istifalar peş peşe geldi

Christian Lindner sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Federal seçimler FDP için yenilgiyle sonuçlandı, ancak Almanya için umut verici bir yeni başlangıç oldu. İşte ben bunun için mücadele ettim" ifadesini kullandı. Lindner, "Yoğun ve zorlu 25 yıla yakın sürenin minnettarlığı ile artık aktif siyasetten çekiliyorum" ifadeleriyle aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.



"BENİM İÇİN SİYASET SONA ERMİŞTİR"

Partinin önde gelen isimlerinden Wolfgang Kubicki de benzer şekilde, "Partim barajı geçemediği için, benim için siyaset sona ermiştir" açıklaması ile siyaseti bıraktı. Her iki siyasetçi, 2013 yılında FDP'nin Federal Meclis'ten çıkmasının ardından partiyi yeniden güçlendiren isimler olarak öne çıktı. 2017 yılında Federal Meclis'e giren Lindner, partinin başkanı olarak görev yaparken, Kubicki başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. İkili arasında zaman zaman yaşanan fikir ayrılıkları dikkat çekmişti.