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Giriş Tarihi: 17.3.2025 13:19

Kuzey Makedonya’da bayraklar yarıya indirildi

Dün Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani kentindeki gece kulübünde yangın çıkmıştı. Facia nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

AA
Kuzey Makedonya’da bayraklar yarıya indirildi

Kuzey Makedonya'da 7 günlük ulusal yas uygulamaya girdi.

Hükümetin ulusal yas ilanının ardından ülkedeki devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

GECE KULÜBÜNDE FELAKET

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

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Kuzey Makedonya’da bayraklar yarıya indirildi
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