Kuzey Makedonya’da şiddetli yağış hasara neden oldu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarındaki Studenicani Belediyesine bağlı Batinci köyünde sel meydana geldi.

Ülkede dün gece etkisini artıran yağmur sonrası Markova Nehri'nin taşması sonucu Batinci köyündeki onlarca evi su bastı ve yollarda hasar oluştu.

Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece etkisini artıran yağmur sonrası yaşanan selde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sadiki, "Dün gece buradaki durum çok ciddiydi. Nehrin taşması sonucu köydeki onlarca evi su bastı ama yine de daha büyük bir zarar olmadığı için şanslıyız." dedi.