Almanya’da silahlı saldırı

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında iki kişinin uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Giessen İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iki erkeğin cansız bedenleri, dün öğlen saatlerinde Frankfurt'un kuzeyindeki kasabada bir konutun önünde bulundu.

Olayın ayrıntılarına dair şu an için somut bilginin bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca bölge sakinleri veya diğer kişiler için herhangi bir tehlikenin bulunmadığı da kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, 2 kişinin silahla öldürüldüğü ve failin arandığı belirtilerek, arama çalışmalarına bir helikopterin de katıldığı aktarıldı.

Polisin otostop yapan kişilerin araca alınmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edilen haberlerde olayın gerçekleştiği caddede de geniş çaplı önlemlerin alındığı belirtildi.