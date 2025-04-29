Almanya’da DİTİB Kuba Camisi ibadete açıldı

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde bulunan, 1989 yılından beri kiralık bir mekanda hizmet veren DİTİB Kuba Camisi Derneği, daha önce kilise olarak da hizmet veren tarihi bir binayı satın alıp restore ederek camiye dönüştürdü ve düzenlediği törenle hizmete açtı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadethaneler değil, aynı zamanda toplanma, konuşma, tanışma ve fikir alışverişinde bulunma yerleri olduğunu söyledi. Kuzey, dini ve kökeni ne olursa olsun camilerin kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti.

Stuttgart Başkonsolos Vekili Gamze Algün ise camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinin yaşandığı mekanlar olduğunu ifade etti. Törene, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, diğer din temsilcileri ve DİTİB yetkilileri katıldı.

Konuşmaların ardından cami, kurdele kesilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı.