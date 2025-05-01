Almanya’da 1 Mayıs kutlamaları

"GAZZE SAVAŞINI DURDURUN"

Başkent Berlin'de de sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Karl-Marx Allee Caddesi'nden 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Berlin Belediye binası önüne kadar yürüdü.

Sayıları 5 bini aşan göstericiler yürüyüşte, "Bizimle güçlü ol", "Ben bu eşitsizliği ve bu adaletsizliği görüyorum", "Siz harekete geçene kadar grevi yapmayı sürdüreceğiz", "Gazze savaşını durdurun, insan hayatlarını kurtarın", "Kapitalizmi aşın, eşitlik şimdi" ve "Zenginlerden kesinti yapın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Belediye binası önünde toplanan göstericiler daha sonra burada kurulan stantlarda yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Cottbus, Siegburg, Bamberg, Nürnberg, Wolfsburg, Münih ve Frankfurt kentlerinde de gösteri ve etkinlikler düzenlendi.