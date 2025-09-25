Almanya’nın gözü Köln’de

14 Eylül'de yapılan seçimlerin ilk turunda Yeşiller Partili Berivan Aymaz oyların yüzde 28,12'sini alarak birinci oldu. Oyların yüzde 21,33'ünü alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) aday Torsten Burmester ise ikinci oldu. İlk turda adayların hiçbiri yeterli oyu alamadığı için 28 Eylül Pazar günü ikinci tur seçimler yapılacak. Seçim öncesi yapılan son anketlere göre Berivan Aymaz yüzde 21,9'luk oy oranı ile önde görünüyor. Burmester ise oyların yüzde 18'ini alıyor. Her ne kadar Aymaz önde görünse de, muhafazakar partilerin Berivan Aymaz yerine Burmester'e oy vereceği belirtiliyor. Özellikle koalisyon hükümetinin Hıristiyan Demokrat Parti ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşması, CDU/CSU'nun SPD'ye destek vermesi bekleniyor. Bu durumda Aymaz'ın yüzde 50 oranında oy almasının zor. Aymaz Pazar günkü seçimleri kazanırsa, Almanya'da nüfusu 1 milyonun üzerinde olan bir şehir ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanına sahip olacak.