Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Stuttgart mali darboğazda
Giriş Tarihi: 2.12.2025 10:44

Stuttgart mali darboğazda

Almanya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Stuttgart, tarihinin en derin mali krizlerinden birini yaşıyor. Şehir bütçesindeki açığın beklenenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre bütçedeki açık, yüz milyonlarca Euro’yu buluyor. Son hesaplamalara göre Stuttgart’ın bütçesinde 2026 için ek 200–250 milyon Euro, 2027 için ise en az 50 milyon Euro eksik bulunuyor. Beş yılda şehir bütçesi neredeyse iki milyar Euro artarak, dört milyardan altı milyara yükseldi. Ancak bu büyüme, mevcut mali açığı kapatmaya yetmiyor.

İsmail EREL
Stuttgart mali darboğazda

Şehir bütçesinin büyük kısmı yıllık 800 milyon Euro ile sosyal yardımlara gidiyor. Stuttgart Belediyesi, örneğin düşük gelirli ailelere sağlanan hizmetlerde kesinti yapmayı tartışıyor. Bu, ücretsiz kreş hizmetleri ve çeşitli şehir hizmetlerinden tasarruf sağlayacak. Şehir, çocuklar ve gençler içinse yılda bir milyardan fazla harcama yapıyor. Kreş desteklerinden gençlik merkezlerine kadar pek çok hizmet bu bütçeden sağlanıyor. Ancak bütçe krizinin gölgesinde, bu hizmetlerde kesintiler gündemde.

TASARRUF TEDBİRLERİ YOLDA
Şehir, mali açığı kapatmak için ücretleri, vergileri ve harçları artırmayı planlıyor. Köpek vergisi, otopark ücretleri, kreş ve yüzme havuzu ücretleri yükseltilebilir. Restoranlar ve mezarlık hizmetleri için kullanım ücretleri de artırılabilir. Belediye personeline yapılan harcamalar, toplam bütçenin dörtte biri ila beşte birini oluşturuyor. 20 binden fazla çalışanı olan Stuttgart Belediyesi'nin hangi alanda kısıtlama kararı alacağı henüz bilinmiyor. Ancak belediye, işten çıkarmaların yanlış mesaj olacağını belirterek, tasarruf adımları atılacağını bildirdi.

OYLAMA 19 ARALIK'TA
Resmi olarak bir şehir iflas edemez, ancak iki yıllık bütçe onaylanamazsa, Stuttgart hükümet denetimi altına girebilir. Bu durumda yalnızca zorunlu hizmetler yürütülür, tüm gönüllü ve ek hizmetler askıya alınır. Maliye Belediye Başkanı Thomas Fuhrmann, şehrin bu duruma düşmesini önlemek için tüm çabayı gösterdiklerini belirtti. Belediye meclisi, 19 Aralık'ta yeni bütçeyi oylayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stuttgart mali darboğazda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz