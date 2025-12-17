Almanya’da Orta Doğu bağlantılı soruşturmaların sayısı açıklandı

Sol Partinin Federal Mecliste verdiği soru önergesine yanıt veren Almanya Adalet Bakanlığı, Ekim 2023 ila 20 Kasım 2025 döneminde Orta Doğu'daki çatışmalarla bağlantılı olarak açılan 11 bin 869 soruşturmada 6 bin 504 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmaların bu sayılara dahil edilmediği de belirtildi.

Verilen bilgilere göre, savcılık tarafından 5 bin 622 davanın düşürüldüğü, bunların 3 bin 754'ünün faili bilinmeyen kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar olduğu belirtildi.

1094 davada ise suç duyurusunda bulunulduğu veya cezai işlem uygulandığı belirtildi. 250'den fazla davada mahkemenin çeşitli nedenlerle yargılamayı durdurduğu ifade edilirken 61 beraat kararı verildiği kaydedildi. 22 davada para cezası uygulandığı, 22 davada hapis cezasının ertelendiği belirtildi.

Basında ve sosyal medyada yer alan haberlere yönelik yapılan yorumlarda ise söz konusu kişilerin çoğunluğunun Gazze Soykırımı'na ilişkin fikir beyan etmeleri nedeniyle haklarında adli soruşturma açıldığı ifade edildi.