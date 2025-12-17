Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:35

Fransa'da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Fransa'da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain, yolsuzluktan hüküm giymesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı.

France Bleu'nün haberine göre, Douai Temyiz Mahkemesi, kamu mallarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain'i suçlu bularak, 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme derhal infaz edilmek kaydıyla Belediye Başkanı'na 2 yıl boyunca siyaset yasağı getirirken 2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda olan Castelain, hüküm giymesi üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Lille Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Castelain'in resmi olarak uzaklaştırılmasından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı Eric Skyronka'nın geçici olarak başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

