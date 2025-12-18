Aranan katil havaalanında yakalandı

Türkiye'de işlediği cinayetten sonra kaçan 27 yaşındaki bir katil zanlısı, Frankfurt Havaalanı'nda ele geçirildi. Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan zanlının Türkiye'de cinayet, Almanya'da ise kara para aklama suçlamalarıyla arandığı bildirildi. Helsinki'ye uçmak üzere havaalanına gelen zanlı, güvenlik kontrolü sırasında polis ekiplerinin dikkatini çekti. Hakkındaki uluslararası arama kaydı üzerine kimliği kontrol edilen şahıs, uçağa binemeden gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Türk makamlarının 27 yaşındaki şahsı cinayet suçundan dolayı iadesini talep ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Alman yargısının da zanlıyla ilgili kara para aklama suçundan ötürü soruşturma yürüttüğü belirlendi. Mal varlığına el koyma amacıyla hakkında arama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı. Zanlının Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine önümüzdeki süreçte karar verilecek.