Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Türk genci kazada öldü
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:19

Türk genci kazada öldü

Almanya’da 26 yaşındaki bir Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti.

İsmail EREL
Türk genci kazada öldü
  • ABONE OL

Almanya'nın Paderborn kentinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki bir Türk gençi yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan diğer kişi ise ağır yaralandı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin verdiği bilgilere göre, kazaya karışan araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Yaralılardan biri hastaneye sevk edilirken yolda yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kişinin Türkiye'den Almanya'ya okumak için gelen 26 yaşında bir genç olduğu açıklandı. Polis, gencin sosyal medya hesaplarından Paderborn'da öğrenci olarak bulunduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Yetkililer, gencin Türkiye'deki ailesine ulaşıldığını ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk genci kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz