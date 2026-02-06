Frankfurt listede 9’uncu sırada: Dünyadaki en otantik şehirlerden biri seçildi

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt am Main, sadece bankalarıyla değil, sunduğu "sahici" şehir hayatıyla da öne çıkıyor. Yeni bir turist analizine göre Frankfurt, Avrupa'daki büyük metropoller arasında turistler tarafından en "gerçekçi deneyim" sunan şehirlerden biri olarak ilk 10'da yer aldı.