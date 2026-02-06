Frankfurt listede 9’uncu sırada: Dünyadaki en otantik şehirlerden biri seçildi

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt am Main, sadece bankalarıyla değil, sunduğu "sahici" şehir hayatıyla da öne çıkıyor. Yeni bir turist analizine göre Frankfurt, Avrupa'daki büyük metropoller arasında turistler tarafından en "gerçekçi deneyim" sunan şehirlerden biri olarak ilk 10'da yer aldı.
FRANKFURT 9. SIRADA YER ALDI
İngiliz seyahat sigortası şirketi InsureandGo tarafından yapılan ve 144 şehri kapsayan dev analizde Frankfurt, listede 9. sırada bulunuyor. Gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirmede, 144 dünya şehrinin çevrimiçi puanlamaları incelendi. Bu puanlamalarda, ziyaretçilerin şehri "yerel yaşam gibi" deneyimleme derecesi ölçüldü.
Sonuçlara göre Frankfurt Almanya'dan listeye giren tek şehir oldu. Ziyaretçiler Frankfurt'u, turistlerin yoğunluklu olduğu tipik metropollere göre daha samimi ve gerçekçi buldu. Paris, Londra ve Brüksel gibi şehirlerin "turistik tuzak" algısı nedeniyle puan kaybettiği listede Frankfurt, samimiyetiyle fark yarattı.