Sosyal yardımda emsal karar: ‘Türkiye’de evi olan sosyal yardım alabilecek’

Almanya'da bir sosyal yardım davasında mahkeme, sosyal yardım başvurusunun eşinin Türkiye'de bir evi bulunması gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.
Olay, bakım evinde kalan bir kadının masraflarının ödenmesi için sosyal yardım dairesine başvurmasıyla başladı. Sosyal yardım dairesi, kadının eşinin Türkiye'de bir mülkü olduğunu öne sürerek başvuruyu reddetti.
Daire, bu mülkün satılması halinde masrafların karşılanabileceğini iddia etti. Ancak Baden Württemberg Eyalet Sosyal Mahkemesi, söz konusu varlığın "gerçekten kullanılabilir" olmadığını belirterek, yardımı reddetmenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
YARDIM SINIRLANAMAZ
Mahkeme, eşin mülkü satmayı reddetmesi ve üzerinde tasarruf edememesi durumunda bu varlığın kadının sosyal yardım hakkını sınırlayamayacağını vurguladı. Mahkeme kararına göre, kadın bakım evinde kaldığı süre boyunca sosyal yardımın tamamı ödenmelidir. Karar, Almanya'da sosyal yardımların değerlendirilmesinde varlık sahipliği ile yardım hakkı arasındaki sınırları netleştirmiş oldu
Uzmanlar, bu tür davaların, sosyal yardımların hak sahipleri lehine genişletilmesi açısından önemli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. Özellikle yurt dışında bulunan mülkler söz konusu olduğunda, söz konusu varlığın fiilen kullanılabilir olup olmadığı artık belirleyici kriter olacak.