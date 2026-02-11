Lufthansa’da uyarı grevi

Bağımsız Kabin Memurları Sendikasının (UFO), Lufthansa ile çalışma koşullarına ilişkin temel konularda ilerleme sağlanamaması üzerine, sendikanın kabin personelini uyarı grevine çağırdı.
SENDİKADAN SERT ELEŞTİRİ
UFO, grevin gerekçesi olarak işveren tarafının kabin personelinin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik talepleri tamamen reddetmesini ve mevcut koruyucu düzenlemelerde kesintiye gitmek istemesini gösterdi.
Sendikaya göre Lufthansa, "verimlilik" ve "esneklik" kavramlarını öne sürerek, iş yükünü artıracak ve kabin çalışanlarının zaten sınırlı olan özel hayat planlamasını daha da zorlaştıracak tarif kötüleştirmeleri talep ediyor.
UFO'nun toplu sözleşme politikası sorumlusu ve baş müzakerecisi Harry Jaeger, Lufthansa yönetiminin yeni bir çerçeve sözleşmeye yaklaşmak bir yana, çalışma koşullarındaki koruma seviyesini düşürmekte kararlı olduğunu söyledi. Jaeger, bunun iş-özel yaşam dengesini daha da bozacağını vurgulayarak, "Bu yol absürttür ve bunu kabul etmiyoruz" dedi.
PİLOTLAR DA GREVDE
UFO Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Vazquez Bürger, uyarı grevinin yolcular üzerindeki etkilerinden üzüntü duyduklarını belirterek, iş mücadelelerinin sendika için hâlâ son çare olduğunu söyledi. Ancak Bürger, ulusal çalışma saatleri yasasından muaf tutulan dinlenme ve çalışma sürelerinin, kâr gerekçesiyle Avrupa'daki asgari sınırlara doğru gevşetilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
UFO, Lufthansa'nın tutumunu değiştirmesi halinde müzakerelere derhal yeniden başlamaya hazır olduğunu da açıkladı. Vazquez Bürger, "Adil çalışma koşullarını konuşmaya ve aşağı yönlü gidişten vazgeçmeye hazır olunduğu anda masaya dönüş yolu açıktır" diye konuştu. Lufthansa'da pilotlar da aynı zamanda greve gidecek. Pilotlar sendikası da işyeri emekliliğinde düzeltmeler istediği için bir günlük uyarı grevine gidecek.