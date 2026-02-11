Mehmet Yıldırım dualarla uğurlandı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:07

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin kuruluşunda ve kurumsallaşmasında büyük emeği olan Mehmet Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail EREL Avrupa
Almanya'da Türk toplumunun dini ve kültürel hayatına yaptığı katkılarla tanınan Mehmet Yıldırım (75), düzenlenen yoğun katılımlı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) kuruluşunda ve kurumsallaşmasında büyük emeği olan Yıldırım için tören, kurucusu olduğu Heiligenhaus Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.

30 yılı aşkın süredir teşkilatın çeşitli kademelerinde görev alan Yıldırım'ın vefatı, Avrupa'daki Türk toplumunda derin bir üzüntüye yol açtı.

DİTİB içinde Genel Sekreterlik, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi kritik görevler üstlenen Mehmet Yıldırım'ın cenaze namazını DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan kıldırdı.

Ilıkkan, "Bugün DİTİB ailesinin kıymetli bir ferdini, güler yüzü, çalışkanlığı ve akil insan vasfıyla tanıdığımız Mehmet Yıldırım'ı Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. Arkasında hatıralar ve hayırla yâd edilecek bir miras bıraktı. Emanetini en güzel şekilde sahiplenip ileriye taşıyacağız" dedi.

Cemaatin gür sesiyle helallik verilmesinin ardından yapılan merhumun cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesindeki aile kabristanlığında defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

