Mehmet Yıldırım dualarla uğurlandı

Almanya'da Türk toplumunun dini ve kültürel hayatına yaptığı katkılarla tanınan Mehmet Yıldırım (75), düzenlenen yoğun katılımlı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) kuruluşunda ve kurumsallaşmasında büyük emeği olan Yıldırım için tören, kurucusu olduğu Heiligenhaus Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.

30 yılı aşkın süredir teşkilatın çeşitli kademelerinde görev alan Yıldırım'ın vefatı, Avrupa'daki Türk toplumunda derin bir üzüntüye yol açtı.