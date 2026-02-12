Almanya’da yargıda yapay zeka dönemi başladı

Almanya, yürürlüğe giren kapsamlı bir yargı reformuyla adalet sisteminde yeni bir döneme girdi. Reform kapsamında, 10 bin euroya kadar olan davalarda avukat tutma zorunluluğu kaldırıldı. Böylece vatandaşların mahkemelere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte dava yetki sınırları da değişti. Buna göre 10 bin euroya kadar olan alacak ve tazminat davaları yerel mahkemelerde (Amtsgericht) görülecek. Bu tutarın üzerindeki davalar ise Eyalet Mahkemeleri'nin (Landgericht) yetki alanına girecek. Daha önce geçerli olan 5 bin euroluk sınır da böylece yükseltilmiş oldu.

ADALET SİSTEMİ DİJİTALLEŞİYOR

Avukat zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte yargı süreçlerinde dijitalleşme ve yapay zekâ destekli uygulamalar ön plana çıkıyor. Dava dilekçelerinin hazırlanması, süreç takibi ve temel hukuki yönlendirmelerde yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılması planlanıyor. Reformun temel hedefi, adalet sistemini daha hızlı, erişilebilir ve vatandaş dostu hale getirmek. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, 10 bin euroya kadar olan davalarını avukat olmadan bizzat açabilecek.

Uzmanlar, özellikle maddi imkânları sınırlı kişiler için bu düzenlemenin önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Aynı zamanda yapay zekânın, dilekçe hazırlama ve hukuki süreçlerin takibinde bireylere destek sağlayacağı ifade ediliyor.

HUKUK DÜNYASINDA TARTIŞMA

Reform, hukuk çevrelerinde de yoğun tartışmalara yol açtı. Destekleyenler, bu adımın mahkemelerin iş yükünü azaltacağını ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını savunuyor.

Eleştirenler ise, hukuki açıdan karmaşık dosyalarda avukat desteği olmadan hareket edilmesinin ciddi hak kayıplarına ve hatalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hukukçular, yapay zekânın yalnızca yardımcı bir araç olduğunun altını çizerek, yapay zekanın hata yaptığına dikkat çekti.