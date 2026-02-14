Almanları endişelendiren simülasyon! Rusya sadece 15 bin askerle galip gelebilir

Rusya'nın bu yıl NATO'ya saldırıp galip gelebileceği simülasyonu, uzmanlar ve politikacılar arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Simülasyona göre Rusya'nın sadece 15 bin askerle ağır bir darbe vurabileceği ihtimali vurgulandı.

Simülasyon, Die Welt gazetesi ile German Wargaming Center ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Uzmanlar ve politikacılar olası bir çatışmayı adım adım oynadı. Avusturyalı askeri uzman Franz Stefan Gady, simülasyonda Rus Genelkurmay Başkanı rolünü üstlendi ve saldırı planlarını geliştirdi.

MÜDAHALE EDİLMEMESİ SORUN

Senaryoya göre, 2026 yazında bir ateşkes ilan ediliyor ve Rusya birkaç ay boyunca birliklerini yenileyip yeniden konuşlandırıyor. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir bahaneyle Litvanya'ya giriyor ve stratejik öneme sahip Marijampole'yi ele geçiriyor.

Senaryoda Amerikalılar ilk 48 saatte NATO topraklarını savunmak için müdahale etmiyor. Böylece Baltık'a yardım etme sorumluluğu tamamen Avrupa'ya kalıyor. Simülasyonda Almanya ve Polonya, NATO ve AB üyesi Litvanya'ya askeri destek vermeyi tercih etmiyor. Bu çekimserlik Rusya'ya zaman kazandırıyor. Rusya, dronlar ve mayınlarla ana ulaşım yollarını bloke edip sadece birkaç bin askerle NATO'yu etkisiz hâle getiriyor ve Baltık bölgesinin bir kısmını ele geçiriyor.