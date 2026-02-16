Almanya’da yoğun kar ulaşımı felç etti

Almanya'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar ve buzlanma nedeniyle otoyollarda çok sayıda kaza yaşandı, birçok yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Alman Meteoroloji Dairesi kar yağışının bu hafta boyunca sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kar fırtınası özellikle kuzey ve orta bölgelerde ulaşımda kaosa yol açtı. Kazaların yanı sıra birçok uzun mesafe yolu ve otoyol girişinde trafik durma noktasına geldi.