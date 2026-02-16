Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.02.2026 15:45

Almanya’da yoğun kar ulaşımı felç etti

Almanya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı ciddi şekilde aksattı.

İsmail EREL
Almanya'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar ve buzlanma nedeniyle otoyollarda çok sayıda kaza yaşandı, birçok yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Alman Meteoroloji Dairesi kar yağışının bu hafta boyunca sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kar fırtınası özellikle kuzey ve orta bölgelerde ulaşımda kaosa yol açtı. Kazaların yanı sıra birçok uzun mesafe yolu ve otoyol girişinde trafik durma noktasına geldi.

YETKİLİLERDEN "YOLA ÇIKMAYIN" UYARISI

Trafik polisleri, kar ve buz nedeniyle meydana gelen kazalara dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve kar yağışının özellikle gece saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

