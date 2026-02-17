Almanya 63 yaşında emekliliği kaldırmak istiyor

SPD'YE ELEŞTİRİ

Winkel, demografik değişime hazırlıksız olunduğunu vurgulayarak, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) eleştirdi. Winkel, "Demografik değişime acilen hazırlanmalıyız. SPD, sanki bu değişim hiç yokmuş gibi politika üretiyor. Bu gerçeklikten oldukça uzak" dedi.

JU, ilk etapta 63 yaşında emekliye ayrılma imkanını kaldırmak istiyor. Bu sayede yılda 13 milyar euro tasarruf yapılması hedefleniyor.

ÖNERİLEN REFORMLAR

JU aynı zamanda emekli maaşı artışlarının artık ücretlere değil, enflasyona bağlanmasını istiyor. Winkel'e göre, bu adım yılda 45 milyar euro tasarruf sağlatabilir. Öneriler bununla sınırlı değil. Genç siyasiler çocuksuz çalışanların daha fazla prim ödemesini istiyor.

Teklife göre çocuk sahibi olmayanlar, iki ve daha fazla çocuğu olan çalışanlardan bir puan fazla prim ödeyecek. Çocuğu olanlar ise 0,5 puan fazla katkıda bulunacak. Bu uygulama ile aileler, gelir düzeyine bağlı olarak aylık 115 euroya kadar daha az prim ödeyebilecek.