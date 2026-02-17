Frankfurt tren garı cinayetinin davası başlıyor

Frankfurt Merkez Tren Garı'nda 20 Ağustos 2024 tarihinde vurularak öldürülen Abdul Kadir E. (27) cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlanıyor.

Frankfurt Eyalet Mahkemesi, yaşları 22 ile 56 arasında değişen 8 sanık hakkında ortak cinayet ve silah yasasını ihlal suçlamalarıyla açılacak davanın 20 Şubat günü başlayacağını açıkladı.

Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaları temmuz ayına kadar sürecek şekilde planladı.

Olayda, 56 yaşındaki sanık Kemal Ö., 20 Ağustos 2024'te Abdul Kadir E.'yi Frankfurt Merkez Tren Garı'nda silahla vurup öldürmekle suçlanıyor. Sanık, olaydan sonra kaçmaya çalışmış, ancak olay yerinden sadece birkaç metre uzaklıkta polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkeme, sadece tetiği çeken Kemal Ö. değil, aynı zamanda ona yardımcı olan 7 kişiyi daha yargılayacak. Hakim önüne çıkarılacak zanlılardan 5'i Türk, 3'ü ise Alman vatandaşı.